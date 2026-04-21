Рейтинг@Mail.ru
Пьяный мужчина устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 21.04.2026 (обновлено: 08:30 21.04.2026)
Пьяный мужчина устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана

Полиция проводит проверку по факту пьяного дебоша на рейсе Екатеринбург - Астана

Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На авиарейсе Екатеринбург — Астана пьяный мужчина устроил дебош.
  • Полиция Казахстана проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
АСТАНА, 21 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту пьяного дебоша на авиарейсе Екатеринбург - Астана, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортной полиции Казахстана.
Ранее в казахстанском сегменте соцсетей распространились видеокадры, на которых пьяный мужчина ходит по салону самолета, пристает к пассажирам и ругается матом. Дебошира успокаивали стюардессы и другие пассажиры.
"Данный факт зарегистрирован в управлении полиции на транспорте в аэропорту города Астана. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - сообщили в полиции на вопрос об инциденте на борту самолета.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В Петербурге нетрезвый пассажир с молотком устроил дебош в автобусе
29 марта, 22:28
 
АстанаЕкатеринбургКазахстанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала