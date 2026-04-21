Пьяный мужчина устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана

АСТАНА, 21 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту пьяного дебоша на авиарейсе Екатеринбург - Астана, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортной полиции Казахстана.

Ранее в казахстанском сегменте соцсетей распространились видеокадры, на которых пьяный мужчина ходит по салону самолета, пристает к пассажирам и ругается матом. Дебошира успокаивали стюардессы и другие пассажиры.