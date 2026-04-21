Экс-главу жилищной инспекции Дагестана отправили под домашний арест

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 21.04.2026
Экс-главу жилищной инспекции Дагестана Касьянова отправили под домашний арест

Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд отправил под домашний арест бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Дагестана Сергея Касьянова за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
МАХАЧКАЛА, 21 апр - РИА Новости. Домашний арест назначил суд бывшему руководителю государственной жилищной инспекции Дагестана Сергею Касьянову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Против экс-руководителя госжилинспекции Дагестана Сергея Касьянова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, ...повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, с октября 2024 по март 2025 года он поручил подчиненному составить и подписать подложные документы о списании имущества, которое было на балансе жилищной инспекции. В результате ведомству причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.
"Суд избрал бывшему руководителю госжилинспекции Дагестана меру пресечения в виде домашнего ареста", – сказал собеседник агентства.
Бывший редактора URA.RU Денис Аллаяров на оглашении приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. 21 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Суд на Урале приговорил экс-редактора URA.RU к пяти годам колонии
Вчера, 08:54
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала