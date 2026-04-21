Экс-главу жилищной инспекции Дагестана отправили под домашний арест

- Суд отправил под домашний арест бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Дагестана Сергея Касьянова за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
МАХАЧКАЛА, 21 апр - РИА Новости. Домашний арест назначил суд бывшему руководителю государственной жилищной инспекции Дагестана Сергею Касьянову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Против экс-руководителя госжилинспекции Дагестана Сергея Касьянова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, ...повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, с октября 2024 по март 2025 года он поручил подчиненному составить и подписать подложные документы о списании имущества, которое было на балансе жилищной инспекции. В результате ведомству причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.
"Суд избрал бывшему руководителю госжилинспекции Дагестана меру пресечения в виде домашнего ареста", – сказал собеседник агентства.