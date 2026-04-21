Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане 33 села остались без транспортного сообщения из-за оползней
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 21.04.2026
В Дагестане 33 села остались без транспортного сообщения из-за оползней

В Чародинском районе Дагестана 33 села остались без транспортного сообщения

© РИА Новости / Омар Шапиев
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Омар Шапиев
Перейти в медиабанк
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чародинском районе Дагестана закрыт участок автомобильной дороги «Цуриб – Арчиб» из-за обвалов и оползней.
  • Без транспортного сообщения временно остались 33 населенных пункта.
  • Движение по временной схеме планируется открыть ко вторнику к 10:00 по московскому времени.
МАХАЧКАЛА, 21 апр - РИА Новости. Участок автомобильной дороги закрыт в Чародинском районе Дагестана из-за обвалов и оползней, без транспортного сообщения временно остались 33 населенных пункта, дорогу расчищают, движение по временной схеме планируется открыть к утру, сообщается в Telegram-канале минтранса республики.
Чародинском районе… на автомобильной дороге "Цуриб – Арчиб" на четвертом километре… закрыто движение автотранспорта. Причиной стали обвалы и оползни верхового склона дороги. В результате без транспортного сообщения временно остались 33 населенных пункта", – говорится в сообщении.
Сейчас ведутся работы по расчистке дороги. Открыть движение по временной схеме планируется во вторник к 10.00 мск, добавили в министерстве.
ПроисшествияЧародинский районРеспублика ДагестанНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала