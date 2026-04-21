В Дагестане 33 села остались без транспортного сообщения из-за оползней

Краткий пересказ от РИА ИИ
МАХАЧКАЛА, 21 апр - РИА Новости. Участок автомобильной дороги закрыт в Чародинском районе Дагестана из-за обвалов и оползней, без транспортного сообщения временно остались 33 населенных пункта, дорогу расчищают, движение по временной схеме планируется открыть к утру, сообщается в Telegram-канале минтранса республики.
"В Чародинском районе… на автомобильной дороге "Цуриб – Арчиб" на четвертом километре… закрыто движение автотранспорта. Причиной стали обвалы и оползни верхового склона дороги. В результате без транспортного сообщения временно остались 33 населенных пункта", – говорится в сообщении.
Сейчас ведутся работы по расчистке дороги. Открыть движение по временной схеме планируется во вторник к 10.00 мск, добавили в министерстве.
