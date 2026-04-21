Число погибших в ДТП в центре Москвы увеличилось до двух

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в аварии с участием пяти машин в центре Москвы увеличилось до двух, сообщила прокуратура Москвы.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жертвами ДТП в центре Москвы стали два человека, сообщила столичная прокуратура.

"В результате аварии водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина — пассажир автомобиля Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении, есть пострадавшие", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Прокуроры взяли на контроль проверку по факту ДТП.

Авария произошла накануне поздно вечером на Садовой-Черногрязской улице. Женщина за рулем Mercedes столкнулась с человеком на электровелосипеде и такси, а затем наехала на место ремонтных работ и врезалась в еще несколько машин.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, участниками ДТП стали пять иномарок: Jaguar, BMW, Ford Mustang, Mitsubishi и Mercedes.