Число погибших в ДТП в центре Москвы увеличилось до двух
09:53 21.04.2026 (обновлено: 12:24 21.04.2026)

Число погибших в ДТП в центре Москвы увеличилось до двух

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в аварии с участием пяти машин в центре Москвы увеличилось до двух, сообщила прокуратура Москвы.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жертвами ДТП в центре Москвы стали два человека, сообщила столичная прокуратура.
"В результате аварии водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина — пассажир автомобиля Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении, есть пострадавшие", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Прокуроры взяли на контроль проверку по факту ДТП.
Авария произошла накануне поздно вечером на Садовой-Черногрязской улице. Женщина за рулем Mercedes столкнулась с человеком на электровелосипеде и такси, а затем наехала на место ремонтных работ и врезалась в еще несколько машин.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, участниками ДТП стали пять иномарок: Jaguar, BMW, Ford Mustang, Mitsubishi и Mercedes.
При этом у Mercedes не было номеров, а женщина, управлявшая им, оказалась пьяна. Против нее возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
