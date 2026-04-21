Чикунова выиграла дистанцию 100 метров брассом в Кубке России - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
18:47 21.04.2026
Чикунова выиграла дистанцию 100 метров брассом в Кубке России

Пловчиха Чикунова выиграла дистанцию 100 метров брассом в Финале Кубка России

  • Евгения Чикунова стала победительницей на дистанции 100 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге.
  • На дистанции 400 метров комплексным плаванием первой стала Виктория Блинова, а на дистанции 800 метров кролем победителем стал Григорий Вековищев.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова стала победительницей 100-метровки брассом в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге.
Результат Чикуновой - 1 минута 6,75 секунды. Второй финишировала Юлия Ефимова (1.07,30), третье место заняла Ника Годун (1.07,73).
На дистанции 400 метров комплексным плаванием первой стала Виктория Блинова с результатом 4 минуты 38,48 секунды. Второе место заняла Ирина Звягинцева (4.44,38), тройку лидеров замкнула Анна Рзаева (4.44,82).
По итогам заплывов на 800 метров кролем победителем стал Григорий Вековищев, показавший результат 7 минут 52,23 секунды. Далее расположились Андрей Филипец (7.57,43) и Иван Моргун (7.57,53).
