Если игрок сдастся и опустит руки, его не будет в ЦСКА, заявил Челестини

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что футболистам всегда надо быть готовым к плохим временам, а если кто-то из игроков сдастся и опустит руки, то уже не будет играть в его команде.

"Кто сдастся и опустит руки - не будет со мной играть. Даже господь бог не опускает рук. Да, мы соглашаемся с критикой, понимаем, но в футболе не все так просто. Надо быть готовым к плохим временам. Мы каждый день ломаем голову, чтобы найти четкое слово или решение, чтобы поменять динамику", - сказал Челестини журналистам.