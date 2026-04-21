Если игрок сдастся и опустит руки, его не будет в ЦСКА, заявил Челестини

- Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что игроки, которые сдадутся и опустятся руки, не будут играть в его команде.
- ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что футболистам всегда надо быть готовым к плохим временам, а если кто-то из игроков сдастся и опустит руки, то уже не будет играть в его команде.
Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице. Специалист возглавил ЦСКА в июне 2025 года.
"Кто сдастся и опустит руки - не будет со мной играть. Даже господь бог не опускает рук. Да, мы соглашаемся с критикой, понимаем, но в футболе не все так просто. Надо быть готовым к плохим временам. Мы каждый день ломаем голову, чтобы найти четкое слово или решение, чтобы поменять динамику", - сказал Челестини журналистам.