"Фейковый герой": Бышовец назвал позором вызов Дзюбы в сборную России

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных СССР и России по футболу Анатолий Бышовец заявил РИА Новости, что считает позором вызов в национальную команду нападающего Артема Дзюбы ради установления форвардом рекорда по забитым мячам.