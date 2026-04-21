"Фейковый герой": Бышовец назвал позором вызов Дзюбы в сборную России

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных СССР и России по футболу Анатолий Бышовец заявил РИА Новости, что считает позором вызов в национальную команду нападающего Артема Дзюбы ради установления форвардом рекорда по забитым мячам.
"Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у (Александра) Кержакова. Что это - неуважение к Дзюбе? А что делает (главный тренер сборной) Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фейковый герой", - сказал Бышовец.