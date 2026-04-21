16:08 21.04.2026 (обновлено: 16:14 21.04.2026)
"Фейковый герой": Бышовец назвал позором вызов Дзюбы в сборную России

  • Анатолий Бышовец назвал позором вызов Артема Дзюбы в сборную России ради установления рекорда по забитым мячам.
  • Он считает, что это создает образ "фейкового героя".
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных СССР и России по футболу Анатолий Бышовец заявил РИА Новости, что считает позором вызов в национальную команду нападающего Артема Дзюбы ради установления форвардом рекорда по забитым мячам.
В марте 2025 года Дзюба впервые с июня 2021 попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Гренады и Замбии. 19 марта 2025 года нападающий забил свой рекордный 31-й гол за команду в матче с гренадцами (итоговый счет – 5:0).
"Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у (Александра) Кержакова. Что это - неуважение к Дзюбе? А что делает (главный тренер сборной) Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фейковый герой", - сказал Бышовец.
ФутболСпортРоссияСССРГренадаАнатолий БышовецВалерий КарпинАртём Дзюба
 
