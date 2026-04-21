Защитника "Акрона" Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитника тольяттинского "Акрона" Марата Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол в игре против казанского "Рубина".
- Он пропустит домашний матч РПЛ против махачкалинского "Динамо" (23 апреля) и гостевой против калининградской "Балтики" (27 апреля).
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать защитника тольяттинского "Акрона" Марата Бокоева на два матча за грубый фол в игре против казанского "Рубина", сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).