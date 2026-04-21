Рейтинг@Mail.ru
Защитника "Акрона" Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:36 21.04.2026 (обновлено: 17:42 21.04.2026)
Защитника "Акрона" Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол

© Фото : официальный сайт ФК "Акрон"Футболист "Акрона" Марат Бокоев
Футболист Акрона Марат Бокоев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : официальный сайт ФК "Акрон"
Футболист "Акрона" Марат Бокоев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитника тольяттинского "Акрона" Марата Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол в игре против казанского "Рубина".
  • Он пропустит домашний матч РПЛ против махачкалинского "Динамо" (23 апреля) и гостевой против калининградской "Балтики" (27 апреля).
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать защитника тольяттинского "Акрона" Марата Бокоева на два матча за грубый фол в игре против казанского "Рубина", сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболисты "Рубина" в субботу в Казани сыграли вничью с "Акроном" в матче 25-го тура РПЛ со счетом 1:1. Тольяттинская команда играла в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Бокоева.
Бокоев пропустит домашний матч РПЛ против махачкалинского "Динамо" (23 апреля) и гостевой против калининградской "Балтики" (27 апреля).
Анатолий Бышовец - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Бышовец предложил оптимальный лимит на легионеров российском футболе
Вчера, 16:33
 
ФутболСпортМарат БокоевАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала