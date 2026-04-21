Бельгия выделила 100 миллионов евро на закупку у США оружия для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бельгия выделила дополнительно 100 миллионов евро на закупку оружия для Украины у США.
- Глава МИД Максим Прево выразил надежду, что после выборов в Венгрии страны ЕС смогут разблокировать кредит Киеву на 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций.
БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Бельгия дополнительно выделит 100 миллионов евро на закупку у США оружия для Украины, заявил глава МИД Максим Прево.
"Бельгия решила выделить дополнительно 100 миллионов евро на программу PURL", — сказал он перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.
Россия считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любой транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.