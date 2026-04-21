- Билли Донован покинул пост главного тренера клуба НБА "Чикаго Буллз".
- Донован занимал пост главного тренера "Чикаго Буллз" с сентября 2020 года и пять раз подряд выводил предыдущий клуб в плей-офф НБА.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский специалист Билли Донован покинул пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
По итогам прошедшего сезона "Чикаго" завершил регулярный чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф НБА четвертый год подряд.
"После серии вдумчивых и обширных обсуждений с руководством относительно будущего организации я решил покинуть пост главного тренера "Чикаго Буллз", чтобы позволить состояться процессу поиска нового тренера. Я считаю, что в интересах "Буллз" дать новому лидеру возможность сформировать тренерский штаб по своему усмотрению. Моя благодарность навсегда останется этому сообществу и этой организации", - заявил Донован.
Донован занимал свой пост с сентября 2020 года. В сентябре 2025 года стороны подписали новое многолетнее соглашение. Тренеру 60 лет. Ранее в лиге специалист также возглавлял клуб "Оклахома-Сити Тандер". За время своей работы он пять раз подряд выводил клуб в плей-офф НБА.