Рейтинг@Mail.ru
Билли Донован покинул пост главного тренера клуба НБА "Чикаго Буллз" - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:13 21.04.2026
Билли Донован покинул пост главного тренера клуба НБА "Чикаго Буллз"

Билли Донован перестал занимать пост главного тренера клуба НБА "Чикаго Буллз"

© Фото : Соцсети БК "Чикаго Буллз"
Баскетболисты Чикаго Буллз - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Соцсети БК "Чикаго Буллз"
Баскетболисты "Чикаго Буллз". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Билли Донован покинул пост главного тренера клуба НБА "Чикаго Буллз".
  • Донован занимал пост главного тренера "Чикаго Буллз" с сентября 2020 года и пять раз подряд выводил предыдущий клуб в плей-офф НБА.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский специалист Билли Донован покинул пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
По итогам прошедшего сезона "Чикаго" завершил регулярный чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф НБА четвертый год подряд.
"После серии вдумчивых и обширных обсуждений с руководством относительно будущего организации я решил покинуть пост главного тренера "Чикаго Буллз", чтобы позволить состояться процессу поиска нового тренера. Я считаю, что в интересах "Буллз" дать новому лидеру возможность сформировать тренерский штаб по своему усмотрению. Моя благодарность навсегда останется этому сообществу и этой организации", - заявил Донован.
Донован занимал свой пост с сентября 2020 года. В сентябре 2025 года стороны подписали новое многолетнее соглашение. Тренеру 60 лет. Ранее в лиге специалист также возглавлял клуб "Оклахома-Сити Тандер". За время своей работы он пять раз подряд выводил клуб в плей-офф НБА.
Баскетболисты Миннесоты Тимбервулвз Энтони Эдвардс (слева) и Карл-Энтони Таунс - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Миннесота" обыграла "Денвер" в матче серии плей-офф НБА
Вчера, 09:11
 
БаскетболСпортЧикаго БуллзОклахома-Сити ТандерНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала