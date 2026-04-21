Десять мирных граждан погибли за неделю из-за атак ВСУ, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ За неделю с 13 по 19 апреля в результате атак ВСУ погибли десять мирных российских граждан, в том числе ребенок.

По гражданским объектам на российской территории за неделю ВСУ выпустили не менее 3097 боеприпасов.

Украинские формирования возобновили обстрелы критической инфраструктуры Запорожской АЭС, что привело к полному обесточиванию объекта.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Десять мирных российских граждан, в том числе ребенок, погибли за неделю с 13 по 19 апреля в результате атак ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 133 мирных жителя: ранены 123 человека, в том числе семь несовершеннолетних, погибли десять человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что всего по гражданским объектам на российской территории за неделю ВСУ выпустили не менее 3097 боеприпасов.

По данным дипломата, под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа. Кроме того, Белгородская область на прошлой неделе оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам БПЛА со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников.

"Ежедневно регион атаковали от 120 до 180 дронов. Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах. Всего за неделю от ударов украинских карателей ранения получили 35 мирных жителей, погибли два человека", - уточнил Мирошник.

Он указал, что наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае.

Как подчеркнул Мирошник, украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на электростанции, узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжением сразу несколько муниципальных образований.

По данным Мирошника, ВСУ на прошлой неделе возобновили обстрелы критической инфраструктуры Запорожской АЭС, в результате которых произошло полное обесточивание объекта.