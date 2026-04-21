Анохин: Обновленный аэропорт "Смоленск (Северный)" откроют в 2029 году

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Завершение строительных работ в рамках модернизации аэропорта "Смоленск (Северный)" планируется на конец 2028 года, а ввести объект в эксплуатацию должны в 2029 году, сообщил на своей странице в мессенджере МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Во вторник в правительстве области обсудили текущий статус работ и дальнейшие планы с представителями подрядной организации.

Проект предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы размером 2500 на 42 метра и строительство нового аэровокзального комплекса. Реализация проекта ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система".

Как сообщил глава регина, в настоящее время заключены все контракты на проектирование. Проектная и сметная документация направлена на госэкспертизу. Это позволит перейти к следующему этапу – заключению контрактов на выполнение строительно-монтажных работ. На реализацию проекта предусмотрены федеральные и региональные средства.