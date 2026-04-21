Российские военные спасли двоих геологов, взятых в заложники в Африке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Африканский корпус освободил геологов, взятых в заложники в Нигере: россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова.
- Для этого военные провели спецоперацию в Мали.
- Врачи выявили у заложников несколько болезней и сильное физическое истощение, их доставят для лечения и реабилитации в Москву.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военные спасли геологов Олега Грету и Юрия Юрова, взятых в заложники в Африке, сообщило Минобороны.
"Силами Африканского корпуса на территории Республики Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* сотрудники российской геологоразведочной компании: гражданин Российской Федерации Олег Грета, 1962 года рождения, и гражданин Украины Юрий Юров, 1970 года рождения", — написало ведомство на платформе "Макс".
© Фото предоставлено Минобороны РФ
Олег Грета в плену
© Фото предоставлено Минобороны РФ
1 из 2
© Фото предоставлено Минобороны РФ
Юрий Юров в плену
Юрий Юров в плену
© Фото предоставлено Минобороны РФ
2 из 2
© Фото предоставлено Минобороны РФ
1 из 2
© Фото предоставлено Минобороны РФ
2 из 2
Врачи обследовали их в госпитале Африканского корпуса и выявили несколько болезней и сильное физическое истощение. Геологов доставят для лечения и реабилитации в Москву.
Руководство компании поблагодарило военных за освобождение своих сотрудников.
Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, террористы напали на геологов 18 июля 2024-го на юго-западе Нигера, когда они вели разведку полезных ископаемых. Специалистов взяли в плен, затем их увезли в Мали. Российские дипломаты были в контакте с властями обеих стран для вызволения заложников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.