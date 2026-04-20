Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 20.04.2026 (обновлено: 13:29 20.04.2026)
В Дагестане экс-помощника судьи осудили на 11,5 года колонии за взятки

Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего помощника судьи Каспийского городского суда в Дагестане приговорили к 11,5 года колонии строгого режима за взятки.
  • Подсудимого признали виновным в нескольких эпизодах получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также в мошенничестве.
  • Помимо лишения свободы, осужденному назначили штраф в восемь миллионов рублей и лишение права занимать должности федеральной государственной гражданской службы на девять лет.
МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Бывший помощник судьи Каспийского городского суда приговорен в Махачкале к 11,5 годам колонии строгого режима за взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
"Ленинский районный суд города Махачкалы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего помощника судьи Каспийского городского суда, обвиняемого в ряде коррупционных преступлений… На основании совокупности преступлений суд, признав подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях, назначил ему наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Фигурант признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах, двух эпизодах приготовления в получении взятки – все это с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд установил, что подсудимый вступил в преступный сговор с судьей Каспийского городского суда (уголовное дело против него прекращено в связи со смертью). Они систематически получали взятки за вынесение судебных решений в пользу взяткодателей.
Помимо лишения свободы осужденному назначено дополнительное наказание – штраф в 8 миллионов рублей и лишение права занимать должности федеральной государственной гражданской службы на девять лет. Кроме того, с него в доход государства суд взыскал 1,9 миллиона рублей в счет конфискации средств, полученных в результате чего преступлений.
Отмечается, что вину подсудимый в ходе судебного следствия не признал.
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала