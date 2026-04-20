В Дагестане экс-помощника судьи осудили на 11,5 года колонии за взятки

МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Бывший помощник судьи Каспийского городского суда приговорен в Махачкале к 11,5 годам колонии строгого режима за взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

"Ленинский районный суд города Махачкалы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего помощника судьи Каспийского городского суда, обвиняемого в ряде коррупционных преступлений… На основании совокупности преступлений суд, признав подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях, назначил ему наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении

Фигурант признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах, двух эпизодах приготовления в получении взятки – все это с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый вступил в преступный сговор с судьей Каспийского городского суда (уголовное дело против него прекращено в связи со смертью). Они систематически получали взятки за вынесение судебных решений в пользу взяткодателей.

Помимо лишения свободы осужденному назначено дополнительное наказание – штраф в 8 миллионов рублей и лишение права занимать должности федеральной государственной гражданской службы на девять лет. Кроме того, с него в доход государства суд взыскал 1,9 миллиона рублей в счет конфискации средств, полученных в результате чего преступлений.