Глава ФБР пообещал подать в суд за статью о его проблемах с алкоголем
11:29 20.04.2026 (обновлено: 11:35 20.04.2026)
Глава ФБР пообещал подать в суд за статью о его проблемах с алкоголем

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФБР Кэш Патель заявил, что намерен подать иск против журнала Atlantic за публикацию материала о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем.
  • Патель назвал нападки американских СМИ "лживыми" и заявил, что не потерпит их в свой адрес.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что намерен в понедельник подать иск против журнала Atlantic за публикацию материала о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем.
Ранее Atlantic сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит то, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте. Директор ФБР отреагировал на это, написав в соцсети Х, что "лживые нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий.
"Увидимся в суде… Это произойдет завтра", - сказал он в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, это будет иск о распространении ложной информации.
"Мы должны бороться с фейковыми новостями… Я не потерплю их нападки в мой адрес", - добавил глава бюро.
Как писал Atlantic со ссылкой на чиновников, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он глубоко обеспокоен, что его должность находится под угрозой. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в комментарии журналу, что глава ФБР остается ключевым игроком в команде администрации по обеспечению правопорядка.
