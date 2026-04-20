Глава ФБР пообещал подать в суд за статью о его проблемах с алкоголем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор ФБР Кэш Патель заявил, что намерен подать иск против журнала Atlantic за публикацию материала о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем.
- Патель назвал нападки американских СМИ "лживыми" и заявил, что не потерпит их в свой адрес.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что намерен в понедельник подать иск против журнала Atlantic за публикацию материала о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем.
Ранее Atlantic сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит то, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте. Директор ФБР отреагировал на это, написав в соцсети Х, что "лживые нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий.
"Увидимся в суде… Это произойдет завтра", - сказал он в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, это будет иск о распространении ложной информации.
"Мы должны бороться с фейковыми новостями… Я не потерплю их нападки в мой адрес", - добавил глава бюро.
Как писал Atlantic со ссылкой на чиновников, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он глубоко обеспокоен, что его должность находится под угрозой. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в комментарии журналу, что глава ФБР остается ключевым игроком в команде администрации по обеспечению правопорядка.