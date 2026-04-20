Глава ФБР пообещал подать в суд за статью о его проблемах с алкоголем

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что намерен в понедельник подать иск против журнала Atlantic за публикацию материала о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем.

Ранее Atlantic сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит то, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте. Директор ФБР отреагировал на это, написав в соцсети Х , что "лживые нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий.

"Увидимся в суде… Это произойдет завтра", - сказал он в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, это будет иск о распространении ложной информации.

"Мы должны бороться с фейковыми новостями… Я не потерплю их нападки в мой адрес", - добавил глава бюро.