В Дагестане возбудили новое дело против экс-главы района за взятку

МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено против экс-главы Карабудахкентского района Дагестана, он подозревается в получении взятки в 29,5 миллионов рублей, сообщает СК России.

"В Республике Дагестан выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего главы Карабудахкентского района … По версии следствия… в период с 2019 по 2020 годы подозреваемый получил взятку в общей сумме более 29,5 миллионов рублей, в том числе путем перечисления денежных средств на счета аффилированных организаций, за совершение действий в интересах взяткодателя", – говорится в сообщении

Взятка была передана после того, как в 2019 году чиновник предложил представителю коммерческой организации отдать ему 20% от суммы муниципального контракта на строительство водопровода за содействие в его заключении.

Также, по версии следствия, в этот период глава района подписал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, которые содержали заведомо ложные данные о фактически невыполненных работах на сумму свыше 179 миллионов рублей.

На основании материалов регионального УФСБ и МВД, против экс-главы района и генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

СК добавили, что против бывшего главы Карабудахкентского района продолжается расследование ранее возбужденных уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве.