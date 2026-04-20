16:22 20.04.2026 (обновлено: 16:51 20.04.2026)
В Дагестане возбудили новое дело против экс-главы района за взятку

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против экс-главы Карабудахкентского района Дагестана возбудили новое уголовное дело.
  • Он подозревается в получении взятки в 29,5 миллионов рублей в период с 2019 по 2020 годы.
МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено против экс-главы Карабудахкентского района Дагестана, он подозревается в получении взятки в 29,5 миллионов рублей, сообщает СК России.
Республике Дагестан выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего главы Карабудахкентского района… По версии следствия… в период с 2019 по 2020 годы подозреваемый получил взятку в общей сумме более 29,5 миллионов рублей, в том числе путем перечисления денежных средств на счета аффилированных организаций, за совершение действий в интересах взяткодателя", – говорится в сообщении.
Взятка была передана после того, как в 2019 году чиновник предложил представителю коммерческой организации отдать ему 20% от суммы муниципального контракта на строительство водопровода за содействие в его заключении.
Также, по версии следствия, в этот период глава района подписал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, которые содержали заведомо ложные данные о фактически невыполненных работах на сумму свыше 179 миллионов рублей.
На основании материалов регионального УФСБ и МВД, против экс-главы района и генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
В СК добавили, что против бывшего главы Карабудахкентского района продолжается расследование ранее возбужденных уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве.
В 2015-2025 годах Карабудахкентский район Дагестана возглавлял Махмуд Амиралиев, он был задержан и арестован в июле 2025 года.
ПроисшествияКарабудахкентский районРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
