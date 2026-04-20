10:29 20.04.2026 (обновлено: 10:47 20.04.2026)
Синоптик рассказал о резкой смене погоды в Москве

Тишковец: солнечная погода будет в среду, но в четверг Москву уже накроет циклон

Дождливая погода в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве ожидается солнечная и сухая погода с температурой до плюс 13 градусов.
  • В четверг Москву накроет североатлантический циклон с обложными дождями и похолоданием до плюс 4 градусов.
  • В пятницу ожидается холодный атмосферный фронт, из-за которого осадки примут ливневый характер, а температура составит от плюс 2 до плюс 8 градусов.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидает москвичей в среду, однако уже в четверг столицу накроет североатлантический циклон с обложными дождями и похолоданием до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник циклоническое влияние ослабеет, а связанные с ним заряды снега зацепят только восток и юго-восток Подмосковья, где сформируется временный снежный покров высотой 1-3 сантиметра. В самой Москве без существенных осадков, местами возможна слабая гололедица. В предстоящую ночь около 0 (градусов - ред.), по области заморозки до минус 2, днем из-за облаков выглянет солнце, и прогреет воздух до плюс 8 - плюс 10", - рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что в среду "окно" погоды откроется полностью - это будет самый лучший день с практически бездонной синевой. Благодаря скандинавскому антициклону, москвичей ждет солнечная и сухая погода, под утро - заморозки до 0 - минус 2, после полудня потеплеет до плюс 11 - плюс 13 градусов.
"В четверг Центральная Россия окажется во власти североатлантического циклона - небо затянут тяжелые свинцовые тучи, готовые разразиться обложными дождями. Под утро - плюс 3 - плюс 5, в светлое время суток - не выше плюс 4 - плюс 6 градусов", - уточнил Тишковец.
По его словам, в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего осадки примут ливневый характер, и к дождю в темное время кое-где может снова примешиваться мокрый снег.
"Минимальная температура воздуха составит плюс 2 - плюс 4 градуса, а максимальная плюс 6 - плюс 8. За два последних рабочих дня в осадкомер Москвы попадет до 10-15 литров небесной воды на каждый квадратный метр улиц, что составляет 30-40% месячной нормы", - подчеркнул синоптик.
Он добавил, что в выходные характер метеоусловий существенно не изменится. Москву снова ожидают холодные осадки. По ночам температура составит от 0 - плюс 3 градусов, днем - от плюс 4 до плюс 7 градусов.
