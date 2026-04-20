19:01 20.04.2026 (обновлено: 19:14 20.04.2026)
Самусенко выиграл дистанцию 50 метров на спине в Финале Кубка России

© РИА Новости / Максим Богодвид
Павел Самусенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павел Самусенко одержал победу на дистанции 50 метров на спине в Финале Кубка России по плаванию.
  • На дистанции 200 метров комплексом у женщин победу одержала Виктория Блинова.
  • На дистанции 800 метров вольным стилем победителем стала Ксения Мишарина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата мира по плаванию Павел Самусенко одержал победу на дистанции 50 метров на спине в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Самусенко преодолел дистанцию за 24,33 секунды. Серебряным призером стал Георгий Яковлев (24,38 секунды), бронзу завоевал двукратный чемпион мира Климент Колесников (24,51).
На дистанции 200 метров комплексом у женщин победу одержала Виктория Блинова (2.12,6). Второе место заняла Евгения Чикунова (2.13,08), тройку замкнула Ирина Звягинцева (2.13,27).
По итогам заплывов на 800 метров вольным стилем победителем стала Ксения Мишарина (8.25,54), второй стала Софья Дьякова (8.31,71), тройку замкнула Арина Пантина (8.37,46).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.
