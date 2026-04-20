В России появится регистр пациентов с артериальной гипертонией

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дан старт началу формирования регистра пациентов с артериальной гипертонией "РЕАЛЬНОСТЬ" в России, передает корреспондент РИА Новости.

Среди главных организаторов регистра - Минздрав Российской Федерации, группа компаний "Нижфарм", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), Российское общество терапевтов. В исследовании примут участие 10 тысяч пациентов из различных регионов РФ

"Главная наша проблема - это разрыв между рекомендациями и реальной клинической практикой, поэтому сегодня стоит задача внедрить хорошие доказательства в реальную клиническую практику. Регистр "РЕАЛЬНОСТЬ" - научно-исследовательский, мы накапливаем данные для дальнейшего анализа, он во многом облегчит работу специалистам", - рассказала член-корреспондент РАН , заведующая кафедрой внутренних болезней РУДН Жанна Кобалава.

В свою очередь, академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина сообщила, что проблема гипертонии актуальна в здравоохранении России. Важность регистров заключается в том, что они показывают обширное количество данных, позволяющее анализировать и предлагать определенные решения в моделировании различных ситуаций, отметила она.

"Поэтому сейчас все больше внимания приковано к регистрам. Из них мы можем сформировать очень важную информацию в плане профилактических технологий именно индивидуальных, вплоть до каждого пациента, который вошел в регистр", - подчеркнула Драпкина.

Генеральный менеджер группы компаний "Нижфарм" Дмитрий Шешменев заявил, что регистр предполагает изучение состояний пациентов с артериальной гипертонией на основе реальных данных в условиях клинической практики. Он уточнил, что контроль за артериальной гипертонией - один из главных приоритетов в терапии сердечно-сосудистых патологий.