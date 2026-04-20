Рейтинг@Mail.ru
В России появится регистр пациентов с артериальной гипертонией - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 20.04.2026
В России появится регистр пациентов с артериальной гипертонией

В России появится регистр пациентов с артериальной гипертонией "РЕАЛЬНОСТЬ"

© Depositphotos.com / DragonImages Медицинский работник записывает результаты анализа крови
Медицинский работник записывает результаты анализа крови - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Depositphotos.com / DragonImages
Медицинский работник записывает результаты анализа крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России начинается формирование регистра пациентов с артериальной гипертонией "РЕАЛЬНОСТЬ".
  • В исследовании примут участие десять тысяч пациентов из разных регионов.
  • Главная цель — повысить эффективность терапии артериальной гипертонии на основе реальных данных клинической практики.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дан старт началу формирования регистра пациентов с артериальной гипертонией "РЕАЛЬНОСТЬ" в России, передает корреспондент РИА Новости.
Среди главных организаторов регистра - Минздрав Российской Федерации, группа компаний "Нижфарм", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), Российское общество терапевтов. В исследовании примут участие 10 тысяч пациентов из различных регионов РФ.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
30 января, 08:46
"Главная наша проблема - это разрыв между рекомендациями и реальной клинической практикой, поэтому сегодня стоит задача внедрить хорошие доказательства в реальную клиническую практику. Регистр "РЕАЛЬНОСТЬ" - научно-исследовательский, мы накапливаем данные для дальнейшего анализа, он во многом облегчит работу специалистам", - рассказала член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой внутренних болезней РУДН Жанна Кобалава.
В свою очередь, академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина сообщила, что проблема гипертонии актуальна в здравоохранении России. Важность регистров заключается в том, что они показывают обширное количество данных, позволяющее анализировать и предлагать определенные решения в моделировании различных ситуаций, отметила она.
"Поэтому сейчас все больше внимания приковано к регистрам. Из них мы можем сформировать очень важную информацию в плане профилактических технологий именно индивидуальных, вплоть до каждого пациента, который вошел в регистр", - подчеркнула Драпкина.
Генеральный менеджер группы компаний "Нижфарм" Дмитрий Шешменев заявил, что регистр предполагает изучение состояний пациентов с артериальной гипертонией на основе реальных данных в условиях клинической практики. Он уточнил, что контроль за артериальной гипертонией - один из главных приоритетов в терапии сердечно-сосудистых патологий.
"Наша общая цель - повысить эффективность терапии таких патологий не на основе идеализированных моделей, а на объективных данных, которые были получены в ходе повседневных приемов пациентов", - добавил Шешменев.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Фармацевт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителю
19 марта, 12:10
 
РоссияОксана Драпкина (врач)Российская академия наукРУДНЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала