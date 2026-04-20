"Не платить два миллиона": Пономарев призвал пока не увольнять Челестини

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Руководству московского ЦСКА не стоит пока увольнять тренера Фабио Челестини, поскольку размер неустойки за разрыв контракта составляет примерно два миллиона евро, специалиста придется держать до конца сезона, заявил РИА Новости экс-футболист столичной команды Владимир Пономарев.
В субботу ЦСКА в Самаре сыграл вничью с "Крыльями Советов" (1:1) в матче 25-го тура чемпионата России. Армейцы с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Швейцарец Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года.
"Если сейчас уволить Челестини, то надо будет ему выплатить неустойку примерно в два миллиона евро. Это дорого, надо держать его до конца сезона и потом смотреть, что к чему. Если займем пятое или шестое место, то выплатим гораздо меньше, около 300 тысяч евро. Жалко два миллиона ему отдавать. Я думаю, что он ничего не понимает в футболе, у меня сложилось такое впечатление", - сказал Пономарев.
"А в обороне тем более, он без конца меняет состав защиты. Ну куда это годится? У него было два месяца на сборах, и он толком коллектив так и не создал. Есть 20 человек, два одинаковых состава, хорошие и интересные ребята, а сейчас он поплыл и не знает, кого ставить. Ничего не сделаешь, надо его держать до конца. Конечно, что-то поправить можно, но для этого надо наладить игру в обороне", - отметил собеседник агентства.