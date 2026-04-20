Российские пловцы больше не будут чувствовать изоляцию, заявил Коротышкин

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.