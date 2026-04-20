Российские пловцы больше не будут чувствовать изоляцию, заявил Коротышкин - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
15:02 20.04.2026 (обновлено: 15:04 20.04.2026)
Российские пловцы больше не будут чувствовать изоляцию, заявил Коротышкин

Коротышкин: пловцы поедут на мировые турниры в яркой форме сборной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Евгений Коротышкин
Евгений Коротышкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин заявил, что участие в международных соревнованиях в форме национальной сборной России придаст спортсменам чувство единства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-президент Федерации водных видов спорта России призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что участие в международных соревнованиях в форме национальной сборной России придаст спортсменам чувство единства.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
"Это очень важно. Ребята будут выступать не в нейтральной форме, не в черной безымянной, а в форме сборной России, яркой, цветной. Это дает совсем другие эмоции - ощущение команды, единства. Они будут чувствовать себя не изолированными, а полноценной сборной, которая приехала бороться за победу", - сказал Коротышкин.
