Сын чемпиона мира по футболу Клинсмана сломал позвоночник в матче Серии B

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский вратарь футбольного клуба "Чезена" Джонатан Клинсман получил перелом шейного отдела позвоночника во время матча второго дивизиона чемпионата Италии по футболу против "Палермо", сообщается на официальном сайте "Чезены".