Сын чемпиона мира по футболу Клинсмана сломал позвоночник в матче Серии B

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский вратарь футбольного клуба "Чезена" Джонатан Клинсман получил перелом шейного отдела позвоночника во время матча второго дивизиона чемпионата Италии по футболу против "Палермо", сообщается на официальном сайте "Чезены".
Как сообщает "Чезена", обследование выявило у Клинсмана перелом первого шейного позвонка, вратарь будет направлен на дальнейшие обследования и консультацию нейрохирурга.
"К сожалению, мой сезон закончился в субботу. Во время матча я получил перелом позвоночника, из-за которого выбыл на длительное время. Я хочу поблагодарить всех, кто был на поле и в больнице здесь, в Палермо, болельщиков как "Чезены", так и "Палермо" за их теплые пожелания, и, конечно, моих друзей и семью, которые поддерживали меня последние несколько дней. Удачи ребятам в борьбе за плей-офф, увидимся очень скоро", - написал в понедельник Клинсман в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).