Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:51 20.04.2026
Сын чемпиона мира по футболу Клинсмана сломал позвоночник в матче Серии B

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вратарь футбольного клуба «Чезена» Джонатан Клинсман получил перелом шейного отдела позвоночника во время матча второго дивизиона чемпионата Италии по футболу против «Палермо».
  • Джонатан Клинсман — сын бывшего чемпиона мира и Европы в составе сборной Германии Юргена Клинсмана.
  • «Чезена» на выезде уступила «Палермо» со счетом 0:2.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский вратарь футбольного клуба "Чезена" Джонатан Клинсман получил перелом шейного отдела позвоночника во время матча второго дивизиона чемпионата Италии по футболу против "Палермо", сообщается на официальном сайте "Чезены".
"Чезена" на выезде уступила "Палермо" в субботу со счетом 0:2. В конце матча Клинсман столкнулся с полузащитником хозяев Филиппо Раноккьей и получил травму головы. Американца унесли с поля на носилках и доставили в больницу.
Как сообщает "Чезена", обследование выявило у Клинсмана перелом первого шейного позвонка, вратарь будет направлен на дальнейшие обследования и консультацию нейрохирурга.
"К сожалению, мой сезон закончился в субботу. Во время матча я получил перелом позвоночника, из-за которого выбыл на длительное время. Я хочу поблагодарить всех, кто был на поле и в больнице здесь, в Палермо, болельщиков как "Чезены", так и "Палермо" за их теплые пожелания, и, конечно, моих друзей и семью, которые поддерживали меня последние несколько дней. Удачи ребятам в борьбе за плей-офф, увидимся очень скоро", - написал в понедельник Клинсман в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Клинсману 29 лет. Он является сыном бывшего чемпиона мира (1990) и Европы (1996) в составе сборной Германии Юргена Клинсмана.
ФутболПалермоРоссияЕвропаПалермоЮрген КлинсманЧезенаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала