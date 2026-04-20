Гол экс-футболиста "Зенита" принес "Бока Хуниорс" победу над "Ривер Плейт"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Футболисты "Бока Хуниорс" обыграли "Ривер Плейт" в матче 15-го тура Апертуры - первой части чемпионата Аргентины по футболу.
Аргентинское Суперкласико прошло в Буэнос-Айресе и завершилось со счетом 1:0 в пользу "Бока Хуниорс". Мяч забил бывший полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес, реализовавший 11-метровый удар на четвертой компенсированной к первому тайму минуте.
"Бока Хуниорс", набрав 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы A. "Ривер Плейт" с 26 баллами располагается на второй строчке в группе B.