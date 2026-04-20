Вылетели в трубу. Европа угодила в ловушку на миллиарды евро

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС пожаловались на переплату за энергоресурсы. Из-за войны на Ближнем Востоке ситуация настолько критичная, что Брюсселю пришлось переступить через "принципы" и нарушить собственные обещания. О том, на что рассчитывают европейцы, — в материале РИА Новости.

Побежали покупать

В марте вступил в силу поэтапный запрет импорта в ЕС российского газа. С 25 апреля вне закона СПГ по краткосрочным (до года) неизмененным контрактам, с 17 июня — трубопроводный по краткосрочным.

В Еврокомиссии подчеркивают: пересматривать сроки не собираются.

Но после атаки на газовую инфраструктуру Катара — а это второй по объемам поставщик — импорт с Ближнего Востока резко сократился.

В результате, по данным энергетической исследовательской группы Kpler, ЕС увеличил закупки с "Ямал СПГ" до пяти миллионов тонн — на 17% больше, чем годом ранее. Только в марте в Старый Свет отправили 1,8 миллиона тонн.

Причем, как уточняет Financial Times, Европа забрала 69 из 71 партии, то есть 97%.

По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, ЕС заплатил за это 2,88 миллиарда евро.

Удар по бюджету

В марте газ в Европе подорожал в полтора раза — до 633 долларов за тысячу кубометров.

« По мере ухудшения ситуации с Ормузским проливом цены на сырую нефть взлетели почти до 150 долларов за баррель. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен признала: ближневосточный кризис больно ударил по бюджету ЕС.

« По ее словам, за 44 дня конфликта расходы на энергоресурсы выросли на 22 миллиарда евро.

"Абсолютно не готовы"

В ЕС, сообщает Bloomberg, хотят применить проверенные методы. Еврокомиссия "рекомендует снизить налоги на энергоносители и плату за электроэнергию для стимулирования внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и смягчения последствий роста цен на нефть и газ".

Вместе с тем впервые за десятилетие Брюссель призвал развивать не только "зеленую", но и атомную энергетику.

« "Кризис вокруг Ирана подтолкнул Еврокомиссию к пересмотру роли атомной генерации. Теперь это дополнение к "зеленому переходу", не альтернатива ВИЭ, но элемент страхования рисков", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Однако представителей промышленности это мало обрадовало.

« "Электростанции работают на газе, а не на возобновляемых источниках или атомной энергии, которой Италия лишена", — отметил главный управляющий итальянской энергетической компании ENI Клаудио Дескальци.

И уточнил: сейчас Европа недобирает 6,5 миллиарда кубометров газа из Катара. Планируют нарастить поставки из Конго, Нигерии, Алжира и США. Но все равно не хватит.

Поэтому, по его словам, нужно приостановить запрет на российский СПН. ЕС абсолютно не готов к возмещению выпадающих 20 миллиардов кубов.

"Большой провал"

Если в 1990-м на АЭС приходилась треть европейской электрогенерации, то сейчас — порядка 15%. Соответственно, усилились зависимость от импорта газа и уязвимость перед энергокризисами.

Отказ от мирного атома был в тренде "зеленой" повестки. Компенсировать предполагали ускоренным развитием солнечной и ветряной энергетики.

"Антиядерные настроения" усугубились после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011-м. Позиции "зеленых" на всем континенте укрепились.

Нынешний крупнейший производитель атомной энергии в ЕС — Франция, около 70% генерации. Швеция, Словакия, Чехия, Болгария, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Италия, Нидерланды также используют атом — в разной степени. Скажем, в Нидерландах лишь одна действующая АЭС.

А Германия после "Фукусимы" закрыла сразу все.

Долгий путь

Теперь отказ от атома называют "стратегической ошибкой". Поздно спохватились.

« "Многие действующие АЭС в ЕС приближаются к концу проектного срока службы. Новые потребуют колоссальных капиталовложений — десятки миллиардов евро. И все это очень не быстро: проектирование, оформление разрешений, строительство, ввод в эксплуатацию. Десять-пятнадцать лет, а то и больше", — говорит Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при правительстве России.

По оценкам Еврокомиссии, для наращивания мощностей с текущих 98 гигаватт до 109 гигаватт к 2050-му (прирост всего 11%) потребуется 241 миллиард евро.

Кроме того, АЭС хорошо подходят для обеспечения базовой нагрузки (постоянной генерации), но хуже — для пиковых скачков потребления. Эту функцию выполняют газовые ТЭС, гидроаккумулирующие станции и системы накопления энергии.

Наконец, есть проблема безопасности и утилизации отходов. Возведение надежных хранилищ требует огромных инвестиций. И это не говоря уже о сопротивлении влиятельных экологических организаций, добавляет Толкачев.