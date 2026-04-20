ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ, заявил генсек

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к возобновлению взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), контакты с которой были поставлены на паузу, заявил в понедельник генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.