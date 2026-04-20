ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ, заявил генсек - РИА Новости, 20.04.2026
12:35 20.04.2026
ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ, заявил генсек

Масадыков: ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ, заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
  • Контакты ОДКБ с ОБСЕ были поставлены на паузу не по инициативе ОДКБ.
  • В мае планируется международный круглый стол на тему «ОДКБ. Вместе во имя мира и стабильности» и встреча генсека ОДКБ с генсеком ОБСЕ.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к возобновлению взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), контакты с которой были поставлены на паузу, заявил в понедельник генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"Внимательно отслеживаем процессы, происходящие в ОБСЕ. Готовы к возобновлению взаимодействия. Не по нашей инициативе контакты с этой структурой были поставлены на паузу", - заявил Масадыков, выступая на совете парламентской ассамблеи ОДКБ
Он сообщил, что в мае пройдет международный круглый стол на тему "ОДКБ. Вместе во имя мира и стабильности". "Планируется моя встреча с генеральным секретарем ОБСЕ", - добавил Масадыков.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Армения в 2024 году заморозила свое участие в организации.
