ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ, заявил генсек

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к возобновлению взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), контакты с которой были поставлены на паузу, заявил в понедельник генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
Он сообщил, что в мае пройдет международный круглый стол на тему "ОДКБ. Вместе во имя мира и стабильности". "Планируется моя встреча с генеральным секретарем ОБСЕ", - добавил Масадыков.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Армения в 2024 году заморозила свое участие в организации.