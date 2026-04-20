Названы претенденты на награду MVP сезона НБА

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер", Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио Спёрс" вошли в число номинантов на приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/26, сообщается на странице организации в соцсети X.