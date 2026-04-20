08:05 20.04.2026 (обновлено: 09:12 20.04.2026)
Названы претенденты на награду MVP сезона НБА

Гилджес-Александер и Вембаньяма претендуют на приз самому ценному игроку НБА

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер", Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио Спёрс" вошли в число номинантов на приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/26, сообщается на странице организации в соцсети X.
В номинации "Новичок года" представлены Ви Джей Эджкомб из "Филадельфии Севенти Сиксерс", Купер Флэгг из "Даллас Маверикс" и Кон Книппел из "Шарлотт Хорнетс". Претендентами на награду "Тренер года" стали Джей Би Бикерстафф из "Детройт Пистонс", Митч Джонсон из "Сан-Антонио Спёрс" и Джо Маззулла из "Бостон Селтикс".
В тройку претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку вошли Вембаньяма, Чет Холмгрен из "Оклахомы" и Осар Томпсон из "Детройта". За победу в номинации "Самый прогрессирующий игрок" поборются Никейл Александер-Уокер из "Атланты Хоукс", Дени Авдия из "Портленд Трэйл Блэйзерс" и Джейлен Дюрен из "Детройта".
Всего представлены финалисты в семи индивидуальных номинациях по итогам регулярного сезона. Обладатель каждой награды будет объявлен по ходу розыгрыша плей-офф.
