Гришин назвал преступлением решение ЦСКА не ставить Мойзеса в состав

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что ему непонятно решение тренерского штаба армейцев не ставить в стартовый состав защитника Мойзеса.

"Конфликт, который возник с Мойзесом, - не просто так. Все в команде переживают и все нервничают. Мне непонятна ситуация с ним. Человека, вроде, простили, он сильнейший защитник чемпионата, сильнейший игрок в ЦСКА. Не ставить такого футболиста играть – преступление перед футболом", - сказал Гришин.