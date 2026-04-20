Гришин назвал преступлением решение ЦСКА не ставить Мойзеса в состав
15:15 20.04.2026 (обновлено: 15:53 20.04.2026)
Гришин назвал преступлением решение ЦСКА не ставить Мойзеса в состав

Гришин заявил, что ему не понятно, почему Мойзеса не ставят в стартовый состав

© РИА Новости / Александр Вильф
Футболист ПФК ЦСКА Мойзес
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболист ПФК ЦСКА Мойзес. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Гришин, чемпион СССР в составе московского ЦСКА, заявил, что ему непонятно решение тренерского штаба армейцев не ставить в стартовый состав защитника Мойзеса.
  • Мойзес публично усомнился в компетенции главного тренера армейцев Фабио Челестини, после чего клуб применил к нему дисциплинарное наказание, но позднее игрок извинился и вернулся к тренировкам с командой.
  • Несмотря на извинения и возвращение к тренировкам, Мойзес с тех пор ни разу не выходил в стартовом составе ЦСКА.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что ему непонятно решение тренерского штаба армейцев не ставить в стартовый состав защитника Мойзеса.
Как сообщал ранее журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера армейцев Фабио Челестини после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. 21 марта ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" (3:1) в 22-м туре чемпионата России, ранее тренировавшийся отдельно от команды Мойзес отсутствовал в заявке на матч. 1 апреля стало известно, что Мойзес принес извинения Челестини и вернулся к тренировкам с командой. С тех пор бразилец ни разу не вышел в стартовом составе, но дважды появлялся по ходу встреч чемпионата России – в игре с "Сочи" (0:1) на 78-й минуте и с "Крыльями Советов" (1:1) на 44-й минуте.
"Конфликт, который возник с Мойзесом, - не просто так. Все в команде переживают и все нервничают. Мне непонятна ситуация с ним. Человека, вроде, простили, он сильнейший защитник чемпионата, сильнейший игрок в ЦСКА. Не ставить такого футболиста играть – преступление перед футболом", - сказал Гришин.
Мойзесу 31 год. Он выступает за ЦСКА с 2023 года. Вместе с командой бразилец стал серебряным и бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ), двукратным обладателем Кубка страны и победителем Суперкубка России.
ФутболСпортРоссияФабио ЧелестиниРоман БабаевМойзесПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
