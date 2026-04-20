Экс-глава Евросовета обвинил фон дер Ляйен в суперавторитаризме

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.

По его словам, с фон дер Ляйен почти невозможно выстроить нормальные рабочие отношения.

Мишель считает, что фон дер Ляйен неправильно понимает свои рабочие обязанности.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экс-глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления, подчеркнув, что с ней почти невозможно выстроить нормальные рабочие отношения.

"Речь о суперавторитарном стиле правления... Комиссары не играют больше никакой роли", - заявил он в интервью газете Brussels Times

По словам Мишеля , с самого начала их совместного срока у власти он понял, что с фон дер Ляйен почти невозможно выстроить нормальные рабочие отношения. Например, он неоднократно предлагал ей устраивать регулярные очные координационные совещания по вопросам внешней политики, однако фон дер Ляйен систематически отвечала отказом.

"У меня свое мнение о ее личных качествах... Скажу вам одно, никогда раньше я не сталкивался с такой сложностью в плане сотрудничества с коллегой. Никогда. Дело не в личных качествах. Дело в сути европейского проекта", - подчеркнул Мишель.

По его мнению, главная ошибка фон дер Ляйен состоит в том, что она неправильно понимает свои рабочие обязанности.

"Она должна работать над защитой единого рынка. Ничего (для этого - ред.) не сделано. Она должна работать над финансовыми рынками. Ничего не сделано... В этой сфере результат - ноль, и это трагедия", - отметил Мишель.