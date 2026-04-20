Народ Белоруссии живет, как бы его не пытались истребить, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народ Белоруссии живет, несмотря на попытки его истребить.

Лукашенко отметил, что на Западе есть разумные политики, которые слышат и верят фактам, и подчеркнул необходимость объяснить суть этих фактов западной стороне.

МИНСК, 21 апр - РИА Новости. Народ Белоруссии живет, как бы его не пытались истребить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам президента, Евросоюз и весь Запад в текущей действующей политической обстановке действуют не правильно, а как выгодно им.

"Как бы нас ни пытались истребить и убрать из этой жизни, мы всё-таки живём", - сказал Лукашенко интервью ведущему телеканала RT Рики Санчесу.