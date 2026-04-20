Лукашенко заявил, что скоро встретится с лидером Китая

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится в семейной обстановке с лидером КНР Си Цзиньпином.
"С Си Цзиньпином у нас установилась хорошая практика - ежегодно, как китайцы назвали это, проводить семейные встречи. Вот в ближайшее время мы с ним встретимся в семейной обстановке. Я со своим младшим сыном, который окончил Пекинский университет, приезжаю к нему в семью. Мы дружим, общаемся", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.