Лукашенко заявил, что скоро встретится с лидером Китая

08:47 20.04.2026 (обновлено: 08:56 20.04.2026)
Лукашенко заявил, что скоро встретится в семейной обстановке с лидером Китая

© Фото : сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.
  • Встреча пройдет в семейной обстановке.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится в семейной обстановке с лидером КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпином у нас установилась хорошая практика - ежегодно, как китайцы назвали это, проводить семейные встречи. Вот в ближайшее время мы с ним встретимся в семейной обстановке. Я со своим младшим сыном, который окончил Пекинский университет, приезжаю к нему в семью. Мы дружим, общаемся", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Лукашенко призвал не "пристегивать" Белоруссию к России или Китаю
КитайВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинПекинский университет
 
 
