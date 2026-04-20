Лукашенко заявил, что не согласен с обвинениями о фальсификации выборов - РИА Новости, 20.04.2026
09:00 20.04.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что категорически не согласен с обвинениями в свой адрес о фальсификации выборов и захвате власти.
  • Лукашенко отметил, что точно побеждал на всех выборах и подчеркнул, что нынешние социологические исследования показывают рост доверия людей к нему.
  • Президент Белоруссии считает, что американцы пошли с ним на переговоры, потому что знают реальную картину и понимают, кто управляет страной.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что категорически не согласен с обвинениями в свой адрес о фальсификации выборов и захвате власти.
"Я категорически не согласен с утверждением, что я фальсифицировал выборы и захватил власть. Нынешние социологические исследования показывают, что у меня доверие людей значительно выросло, даже после последних выборов. Это никто не оспаривает, даже наши беглые, ни американцы, ни европейцы", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Он отметил, что точно побеждал на всех выборах.
"Полтора-два процента, или полпроцента, если там в 85 или 87 процентах что-то было, — я об этом даже не знаю. Но выборы проводят конкретные люди. И я так думал, что, ну, может быть, где-то кто-то там схимичил на полпроцента. Ну, не 87, не 85, будет 84%, что это меняет? Если говорить о выборах. Для меня это важно, потому что за процентами стоят конкретные люди", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко считает, что американцы пошли с ним на переговоры, потому что знают реальную картину, знают, кто управляет страной реально и какова роль беглой оппозиции.
"Да, вам хочется, чтобы она имела силу, вернулась в Беларусь и захватила власть. Но это слишком жестоко, это слишком самонадеянно. Так не будет. Они это понимают. Поэтому они разговаривают реально с властью, которая имеет здесь власть", - добавил он.
