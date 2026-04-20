Стало известно, каким специалистам больше всего платят на вахте в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом квартале 2026 года лидерами по зарплатам на вахте в России стали формовщики с предложением в среднем 262 008 рублей, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Слесари КИПиА занимают вторую строчку рейтинга с предложением в среднем 249 929 рублей за вахту, а шахтеры — третью с предложением в среднем 243 470 рублей за вахту.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидерами по зарплатам на вахте в России в первом квартале 2026 года стали формовщики, предлагаемые им зарплаты выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 260 тысяч рублей, выяснила "Авито Работа" (исследование есть у РИА Новости).

"По данным платформы, в первом квартале 2026 года лидерами стали формовщики: в среднем за вахту им предлагали 262 008 рублей - на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты изготавливают и подготавливают формы, заливают бетонные или металлические смеси, контролируют качество готовых железобетонных изделий", - говорится в исследовании.

Отмечается, что вторую строчку рейтинга занимают слесари КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), которым в среднем предлагали 249 929 рублей за вахту. За год средние зарплатные предложения для них выросли почти на 66%, что стало одним из самых заметных приростов в сегменте.

Такие специалисты отвечают за монтаж, настройку и обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации, обеспечивая бесперебойную работу оборудования: без них невозможно стабильное функционирование современных производственных линий, отметили в "Авито Работе".

На третьем месте - шахтеры со средними зарплатными предложениями 243 470 рублей за вахту, что на 25% выше, чем годом ранее. Их работа связана с добычей полезных ископаемых, проведением горных выработок и обслуживанием техники в сложных подземных условиях, что во многом объясняет высокий уровень оплаты труда.

Высокий уровень зарплатных предложений на вахте во многом обусловлен сохраняющимся спросом на квалифицированных рабочих, отметили в компании. В первом квартале работодатели особенно активно искали слесарей механосборочных работ: количество вакансий для них выросло почти в 2,4 раза за год. Также в два раза вырос спрос на шахтеров и аппаратчиков.

Эксперты добавили, что рост интереса работодателей к этим специалистам связан с запуском новых добывающих и перерабатывающих проектов, а также расширением производственной инфраструктуры.

"Рост зарплатных предложений сопровождается увеличением интереса соискателей к вахтовой занятости. В первом квартале 2026 года заметнее всего выросло число откликов на вакансии мотористов - более чем в два раза (+118%)", - приводятся в сообщении слова директора бизнес-направления "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.