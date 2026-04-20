У Кузнецова обнаружили двустороннюю пневмонию по ходу серии плей-офф КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов получил травму в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского "Локомотива" и отправился в больницу, где у него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Кузнецов пропустил четвертый матч из-за травмы

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов рассказал, что после столкновения в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" он отправился в больницу, где в результате дополнительного обследования у него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Салават Юлаев " 12 апреля проиграл " Локомотиву " в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 2:3. В первом периоде Кузнецов получил травму после силового приема форварда железнодорожников Александра Полунина . Он не смог самостоятельно встать, покинул площадку на носилках и досрочно завершил матч.

« "Я поехал с сотрясением в больницу, хотел играть следующий матч. Попросил меня особо сильно не смотреть, просто сделать справку, написать, что я здоров, чтобы мог играть. Предложили мне хотя бы КТ легких сделать. Сделали все, врач потом ко мне возвращается, говорит: "У тебя двусторонняя пневмония". Я думаю, нормально приехал, подписался на пневмонию", - сказал Кузнецов на видео со съемок шоу одноклубника Григория Панина , которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Салават Юлаев" уступил "Локомотиву" в серии со счетом 0-4 и завершил сезон. Кузнецов пропустил четвертый матч из-за травмы.