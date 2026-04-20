Рейтинг@Mail.ru
"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ, несмотря на гол Панарина - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
01:14 20.04.2026
"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ, несмотря на гол Панарина

"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" в матче плей-офф НХЛ, несмотря на гол Панарина

© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"Артемий Панарин
© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" дома выиграл у "Лос-Анджелес Кингз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (36-я минута) и Логан О'Коннор (46). У проигравших отличился российский форвард Артемий Панарин (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Колорадо
2 : 1
Лос-Анджелес
35:29 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон)
45:50 • Логан О'Коннор
(Джек Дрери)
57:38 • Артемий Панарин
(Алекс Лаферьер, Брандт Кларк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.
"Колорадо" вышел вперед в серии до четырех побед - 1-0. Вторая встреча пройдет в Денвере в ночь на 22 апреля по московскому времени.
ХоккейСпортАрттури ЛехконенЛоган О'КоннорАртемий ПанаринКолорадо ЭвеланшЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    20.04 12:55
    А. Блинкова
    Н. Бранкаччо
  • Теннис
    20.04 15:55
    В. Томова
    А. Павлюченкова
  • Баскетбол
    20.04 18:30
    Самара
    Нижний Новгород
  • Теннис
    20.04 18:55
    А. Потапова
    T. Kostovic
  • Волейбол
    20.04 19:00
    Зенит
    Локомотив Новосибирск
  • Футбол
    20.04 21:45
    Лечче
    Фиорентина
  • Футбол
    20.04 22:00
    Кристал Пэлас
    Вест Хэм
  • Футбол
    20.04 22:15
    Морейренсе
    Эшторил
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала