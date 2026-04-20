"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ, несмотря на гол Панарина

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" дома выиграл у "Лос-Анджелес Кингз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (36-я минута) и Логан О'Коннор (46). У проигравших отличился российский форвард Артемий Панарин (58).
19 апреля 2026 • начало в 22:00
35:29 • Арттури Лехконен
45:50 • Логан О'Коннор
57:38 • Артемий Панарин
(Алекс Лаферьер, Брандт Кларк)
Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.
"Колорадо" вышел вперед в серии до четырех побед - 1-0. Вторая встреча пройдет в Денвере в ночь на 22 апреля по московскому времени.