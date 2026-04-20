Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.
- Председатель КНР подчеркнул необходимость урегулирования споров политико-дипломатическими средствами.
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай выступает за немедленное прекращение огня и военных действий на Ближнем Востоке, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"Касательно текущей ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и военных действий, а также поддерживает все усилия, способствующие восстановлению мира", - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Пекин настаивает на необходимости урегулирования споров политико-дипломатическими средствами.