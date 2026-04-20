Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 20.04.2026
Си Цзиньпин призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.
  • Председатель КНР подчеркнул необходимость урегулирования споров политико-дипломатическими средствами.
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай выступает за немедленное прекращение огня и военных действий на Ближнем Востоке, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"Касательно текущей ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и военных действий, а также поддерживает все усилия, способствующие восстановлению мира", - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Пекин настаивает на необходимости урегулирования споров политико-дипломатическими средствами.
В миреКитайБлижний ВостокСаудовская АравияСи ЦзиньпинМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала