Си Цзиньпин призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай выступает за немедленное прекращение огня и военных действий на Ближнем Востоке, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.