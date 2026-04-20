19:58 20.04.2026
Эксперт рассказал, почему хуситы не торопятся помогать Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хуситы не спешат с поддержкой Ирана из-за сложностей с финансами и соображений безопасности, сказал эксперт по Йемену Наджиб аль-Яфи.
  • Последствия прошлогодних израильских ударов и опасения действий Саудовской Аравии и международно признанного правительства Йемена сдерживают хуситов от активного вмешательства в войну на стороне Ирана.
ДОХА, 20 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не спешит с поддержкой Ирана, больше ограничиваясь угрозами, из-за сложностей с финансами и соображений безопасности, сказал РИА Новости работающий в Катаре эксперт по Йемену Наджиб аль-Яфи.
В конце марта правящее на севере Йемена хуситы заявляли, что не исключают блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив.
"Их (хуситов - ред.) все еще сдерживают от активного вмешательства в войну на стороне Ирана последствия прошлогодних израильских ударов, когда погибли многие члены их правительства и главы силовых ведомств. Кроме того, хуситы очень обеспокоены действиями международно признанного правительства и поддерживающей его Саудовской Аравии, которые, по-видимому, готовятся к серьёзной военной операции против хуситов, отложенной из-за событий в секторе Газа, а затем и вокруг Ирана", - высказал эксперт свое мнение.
Помимо этого, отметил аль-Яфи, хуситы оказались в сложной экономической и финансовой ситуации после ужесточения контроля со стороны Саудовской Аравии и властей Йемена над важными для их выживания финансовыми ресурсами, которые они получают, особенно это касается сборов с судов в красноморском порту Ходейда.
"Они также опасаются повторить судьбу лидеров ливанского движения "Хезболла" и иранского военного руководства, которое погибло при американских и израильских ударах", - добавил эксперт. При этом он не исключил, что Иран может надавить на союзников в Йемене, чтобы вовлечь в войну, если сам окажется в чрезвычайной ситуации.
"Ансар Алла" запустило первую ракету по Израилю только спустя месяц после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они направили шесть ракет, которые были перехвачены израильскими силами ПВО, и не предпринимали попыток атаковать суда в Баб-эль-Мандебском проливе или Красном море, как делали раньше.
