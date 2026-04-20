Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Тампы" объяснил проигрыш "Монреалю" в матче плей-офф НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:25 20.04.2026 (обновлено: 09:36 20.04.2026)
Тренер "Тампы" объяснил проигрыш "Монреалю" в матче плей-офф НХЛ

"Тампа" проиграла "Монреалю" в матче плей-офф НХЛ из-за удалений, считает тренер

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
  • Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал причиной поражения четыре удаления в зоне атаки, которые он счел глупыми ошибками.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Монреаль Канадиенс», следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный тренер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер назвал удаления причиной поражения от "Монреаль Канадиенс" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). Хозяева пропустили три шайбы при игре в меньшинстве.
"У меня есть претензии к команде. Мы получили четыре удаления в зоне атаки. Просто посмотрите на них. Это не чрезмерная агрессия, в большинстве случаев это была глупость, и это наша вина. Это была игра, в которой мы сами дали им шанс на победу", - приводит слова Купера сайт НХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Канадиенс", следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.
ХоккейСпортДжон КуперТампа-Бэй ЛайтнингМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    20.04 12:55
    А. Блинкова
    Н. Бранкаччо
  • Теннис
    20.04 15:55
    В. Томова
    А. Павлюченкова
  • Баскетбол
    20.04 18:30
    Самара
    Нижний Новгород
  • Теннис
    20.04 18:55
    А. Потапова
    T. Kostovic
  • Волейбол
    20.04 19:00
    Зенит
    Локомотив Новосибирск
  • Футбол
    20.04 21:45
    Лечче
    Фиорентина
  • Футбол
    20.04 22:00
    Кристал Пэлас
    Вест Хэм
  • Футбол
    20.04 22:15
    Морейренсе
    Эшторил
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала