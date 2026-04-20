Тренер "Тампы" объяснил проигрыш "Монреалю" в матче плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный тренер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер назвал удаления причиной поражения от "Монреаль Канадиенс" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). Хозяева пропустили три шайбы при игре в меньшинстве.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Канадиенс", следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.