07:56 20.04.2026 (обновлено: 12:10 20.04.2026)
Две передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Монреалем"

© Фото : Официальный сайт NHL
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3, в составе победителей хет-трик оформил Юрай Слафковский.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Канадиенс», следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" уступила "Монреаль Канадиенс" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). В составе победителей хет-трик оформил Юрай Слафковский (40, 46 и 62-я минуты), еще одну шайбу забросил Джош Андерсон. Россиянин Иван Демидов отметился результативной передачей. У хозяев дважды отличился Брэндон Хагель (33, 49), гол в активе Даррена Рэддиша (33). На счету россиянина Никиты Кучерова две передачи. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 15 бросков из 19.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 апреля 2026 • начало в 00:45
Закончен в OT
Тампа-Бэй
3 : 4
Монреаль
32:15 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
32:44 • Брэндон Хагель
(Джейк Гентцель, Райан Макдонаф)
48:58 • Брэндон Хагель
(Джейк Гентцель, Никита Кучеров)
13:24 • Джош Андерсон
(Александр Каррье, Майк Мэтесон)
39:36 • Юрай Слафковский
(Иван Демидов, Коул Кофилд)
45:56 • Юрай Слафковский
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
61:22 • Юрай Слафковский
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
После ассистентского дубля в активе Кучерова 173 очка (53 гола + 120 передач) в розыгрышах Кубка Стэнли. Он вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ в истории. Россиянин обошел Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Канадиенс", следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.
По итогам регулярного чемпионата "Тампа" стала второй в Атлантическом дивизионе, где "Монреаль" занял третье место.
В другом матче "Баффало Сэйбрз" дома обыграл "Бостон Брюинз" (4:3) и повел в серии 1-0. В составе гостей передачей отметился российский защитник Никита Задоров.
