Две передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Монреалем"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" уступила "Монреаль Канадиенс" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). В составе победителей хет-трик оформил Юрай Слафковский (40, 46 и 62-я минуты), еще одну шайбу забросил Джош Андерсон. Россиянин Иван Демидов отметился результативной передачей. У хозяев дважды отличился Брэндон Хагель (33, 49), гол в активе Даррена Рэддиша (33). На счету россиянина Никиты Кучерова две передачи. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 15 бросков из 19.
20 апреля 2026 • начало в 00:45
Закончен в OT
32:15 • Даррен Рэддиш
32:44 • Брэндон Хагель
48:58 • Брэндон Хагель
13:24 • Джош Андерсон
39:36 • Юрай Слафковский
(Иван Демидов, Коул Кофилд)
45:56 • Юрай Слафковский
61:22 • Юрай Слафковский
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
После ассистентского дубля в активе Кучерова 173 очка (53 гола + 120 передач) в розыгрышах Кубка Стэнли. Он вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ в истории. Россиянин обошел Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Канадиенс", следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.
По итогам регулярного чемпионата "Тампа" стала второй в Атлантическом дивизионе, где "Монреаль" занял третье место.
В другом матче "Баффало Сэйбрз" дома обыграл "Бостон Брюинз" (4:3) и повел в серии 1-0. В составе гостей передачей отметился российский защитник Никита Задоров.