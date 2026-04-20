Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 20.04.2026
Российские школьники завоевали 12 медалей на турнире по информатике в Болгарии

Школьники за ноутбуком во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские школьники завоевали 12 медалей на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Сборная команда России приняла участие в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), который состоялся с 15 по 17 апреля в Шумене (Болгария). По итогам соревнований школьники удостоены восьми золотых и четырех серебряных медалей", - говорится в сообщении.
Школьников поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Поздравляю наших школьников с отличным результатом – 12 медалями! Ребята показали высокий уровень знаний и навыков по информатике, одной из сфер-двигателей технологического лидерства России", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в пресс-службе министерства.
Он добавил, что правительство ведет системную работу по созданию условий для развития талантов и реализации потенциала подрастающего поколения.
"Отдельно отмечу, что изучению информатики в школах уделяется серьезное внимание: мы последовательно развиваем это направление, создаем современные условия для обучения и поддержки одаренных детей. Желаю участникам новых достижений, уверенности в своих силах и дальнейших побед в учебе и науке", - приводятся в сообщении слова Кравцова.
Уточняется, что российские школьники участвовали в соревнованиях в онлайн-формате. Они решали задачи на языках программирования C/C++.
В старшей лиге приняли участие 16 стран. Общее количество участников составило 285 человек. Младшая лига объединила 154 человека из 13 стран.
Международный турнир в Болгарии – один из этапов подготовки к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.
ОбществоРоссияБолгарияУзбекистанДмитрий ЧернышенкоСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала