Российские школьники завоевали 12 медалей на турнире по информатике

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские школьники завоевали 12 медалей на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Школьников поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Поздравляю наших школьников с отличным результатом – 12 медалями! Ребята показали высокий уровень знаний и навыков по информатике, одной из сфер-двигателей технологического лидерства России", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в пресс-службе министерства.
Он добавил, что правительство ведет системную работу по созданию условий для развития талантов и реализации потенциала подрастающего поколения.
"Отдельно отмечу, что изучению информатики в школах уделяется серьезное внимание: мы последовательно развиваем это направление, создаем современные условия для обучения и поддержки одаренных детей. Желаю участникам новых достижений, уверенности в своих силах и дальнейших побед в учебе и науке", - приводятся в сообщении слова Кравцова.
Уточняется, что российские школьники участвовали в соревнованиях в онлайн-формате. Они решали задачи на языках программирования C/C++.
В старшей лиге приняли участие 16 стран. Общее количество участников составило 285 человек. Младшая лига объединила 154 человека из 13 стран.
Международный турнир в Болгарии – один из этапов подготовки к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.
