© iStock.com / izusek Школьники за ноутбуком во время занятий

Российские школьники завоевали 12 медалей на турнире по информатике

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские школьники завоевали 12 медалей на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Сборная команда России приняла участие в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), который состоялся с 15 по 17 апреля в Шумене ( Болгария ). По итогам соревнований школьники удостоены восьми золотых и четырех серебряных медалей", - говорится в сообщении.

"Поздравляю наших школьников с отличным результатом – 12 медалями! Ребята показали высокий уровень знаний и навыков по информатике, одной из сфер-двигателей технологического лидерства России", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Он добавил, что правительство ведет системную работу по созданию условий для развития талантов и реализации потенциала подрастающего поколения.

"Отдельно отмечу, что изучению информатики в школах уделяется серьезное внимание: мы последовательно развиваем это направление, создаем современные условия для обучения и поддержки одаренных детей. Желаю участникам новых достижений, уверенности в своих силах и дальнейших побед в учебе и науке", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

Уточняется, что российские школьники участвовали в соревнованиях в онлайн-формате. Они решали задачи на языках программирования C/C++.

В старшей лиге приняли участие 16 стран. Общее количество участников составило 285 человек. Младшая лига объединила 154 человека из 13 стран.