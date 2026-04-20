Легенда ЦСКА Гришин назвал игру клуба в РПЛ безобразной

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Московский ЦСКА показывает безобразную игру после возобновления чемпионата России по футболу, проблема в неправильной подготовке во время паузы, а сделанные зимой трансферы не усилили команду, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе армейского клуба Александр Гришин.
В субботу ЦСКА сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) в матче 25-го тура чемпионата России. Армейцы с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. В зимнюю паузу в московский клуб перешли полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, нападающие Максим Воронов и Лусиано Гонду, защитник Матеус Рейс.
"Команда играет безобразно с самого рестарта чемпионата. Это неправильная подготовка во время паузы. Видно, что физически команда не бежит. Дорогостоящие трансферы – Рейс, Баринов, Гонду – не играют. Рейс вообще не играет, отметить Лусиано по игре с "Крыльями" тоже нельзя, потому что "Крылья" играли вторым составом. Баринов играет не на своей позиции, он не очень хорошо вписывался на позиции опорного полузащитника в "Локомотиве", а сейчас вообще поставили его в оборону", - сказал Гришин.
"Кирилл Данилов, Жоао Виктор ошибаются. Баринов в ситуации с голом с "Крыльями Советов" должен был идти в подкат, и гола бы не было. Про Данилу Козлова я с самого начала говорил, что это не усиление для ЦСКА, потому что человек, который не играл в "Краснодаре", не может быть ведущим игроком в ЦСКА, который должен бороться за первое место. Все это сыграло свою роль в том, что ЦСКА сейчас играет из рук вон плохо", - добавил собеседник агентства.