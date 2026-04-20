Масалитин рассказал, из-за чего проиграл весь ЦСКА
19:41 20.04.2026
Масалитин рассказал, из-за чего проиграл весь ЦСКА

Масалитин: из-за конфликт Челестини и Мойзес проиграл весь ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что конфликт главного тренера армейцев Фабио Челестини с защитником команды Мойзесом не привел ни к чему хорошему.
  • Мойзес публично усомнился в компетенции главного тренера после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против «Краснодара», за что был наказан дисциплинарно, но затем извинился и вернулся к тренировкам.
  • Масалитин считает, что из-за конфликта проиграли все стороны: Челестини, Мойзес и ЦСКА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что конфликт главного тренера армейцев Фабио Челестини с защитником команды Мойзесом не привел ни к чему хорошему, а проигравшим в этой ситуации оказался весь клуб.
Как сообщал ранее журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера армейцев Фабио Челестини после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. 1 апреля стало известно, что Мойзес принес извинения Челестини и вернулся к тренировкам с командой. С тех пор бразилец ни разу не вышел в стартовом составе, но дважды появлялся по ходу встреч чемпионата России – в игре с "Сочи" (0:1) на 78-й минуте и с "Крыльями Советов" (1:1) на 44-й минуте.
"Понятно, что этот конфликт не привел ни к чему хорошему ни для Челестини, ни для Мойзеса. Со стороны тренера последовали воспитательные меры, со стороны защитника - выплеск негатива. Мойзес - неравнодушный человек, особенно когда речь идет о провалах и об игре ЦСКА, но свою мысль он высказал при команде, хотя лучше было бы сделать это наедине. Кто-то из партнеров поддержал его тихо, кто-то был против, но к добру это все равно не привело. Сначала Мойзеса, вероятно, отстранили от игр и тренировок, а затем начали потихоньку выпускать. Естественно, он потерял игровой ритм и физические кондиции, и потребуется время, чтобы их вернуть. А ведь он лидер е и на поле, и в раздевалке. Он мог словом или действиями переломить ход матча", - сказал Масалитин.
"К сожалению, ни Челестини, ни Мойзес не сделали шаг навстречу друг другу. Надо было после игры встретиться и переговорить. Вместо этого тренер теряет лидера на поле - а у него и так результата нет. Ни к чему хорошему конфликт не привел. Челестини с каждой неудачей, с каждой неуверенной игрой выглядит все более подавленным. И Мойзес из-за простоя смотрится неважно. Так что проигравших здесь двое. Вернее, трое: Челестини, Мойзес и, самое главное, ЦСКА", - отметил Масалитин.
Мойзесу 31 год. Он выступает за ЦСКА с 2023 года. Вместе с командой бразилец стал серебряным и бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ), двукратным обладателем Кубка страны и победителем Суперкубка России.
ФутболСпортРоссияМойзесФабио ЧелестиниВалерий МасалитинПФК ЦСКАКраснодарСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
