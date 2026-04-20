Масалитин рассказал, из-за чего проиграл весь ЦСКА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что конфликт главного тренера армейцев Фабио Челестини с защитником команды Мойзесом не привел ни к чему хорошему, а проигравшим в этой ситуации оказался весь клуб.

"К сожалению, ни Челестини, ни Мойзес не сделали шаг навстречу друг другу. Надо было после игры встретиться и переговорить. Вместо этого тренер теряет лидера на поле - а у него и так результата нет. Ни к чему хорошему конфликт не привел. Челестини с каждой неудачей, с каждой неуверенной игрой выглядит все более подавленным. И Мойзес из-за простоя смотрится неважно. Так что проигравших здесь двое. Вернее, трое: Челестини, Мойзес и, самое главное, ЦСКА", - отметил Масалитин.