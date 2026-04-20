Орбан подрался с болельщиком в Италии из-за фотографии

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нигерийский футболист итальянской "Вероны" Гифт Орбан подрался с болельщиком клуба из-за его реакции на отказ от совместной фотографии, сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети Х.

Бертоцци опубликовал видео инцидента, на котором видно, как футболист покидает территорию стадиона на личном автомобиле, в то время как болельщик клуба просит его выйти из машины и сделать совместное фото. Орбан отказался останавливаться, после чего фанат нанес удар по капоту автомобиля. Нигерийский игрок вышел из машины, начался конфликт, в ходе которого футболист начал избивать болельщика. Потасовку удалось остановить силами прохожих.