Орбан подрался с болельщиком в Италии из-за фотографии

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нигерийский футболист итальянской "Вероны" Гифт Орбан подрался с болельщиком клуба из-за его реакции на отказ от совместной фотографии, сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети Х.
Инцидент произошел в воскресенье после домашнего поражения "Вероны" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу против "Милана" со счетом 0:1. Орбан отыграл весь матч.
Бертоцци опубликовал видео инцидента, на котором видно, как футболист покидает территорию стадиона на личном автомобиле, в то время как болельщик клуба просит его выйти из машины и сделать совместное фото. Орбан отказался останавливаться, после чего фанат нанес удар по капоту автомобиля. Нигерийский игрок вышел из машины, начался конфликт, в ходе которого футболист начал избивать болельщика. Потасовку удалось остановить силами прохожих.
Позднее "Верона" опубликовала официальное заявление по ситуации, в котором сообщила, что решительно осуждает любые формы агрессивного поведения. В команде отметили, что продолжат расследование инцидента.
Орбану 23 года. Он выступает за "Верону" на правах аренды, форвард принадлежит немецкому "Хоффенхайму". На протяжении карьеры футболист также выступал во французском "Лионе", бельгийском "Генте", норвежском "Стабеке".