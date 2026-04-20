18:43 20.04.2026 (обновлено: 19:13 20.04.2026)
Орбан подрался с болельщиком в Италии из-за фотографии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нигерийский футболист итальянской «Вероны» Гифт Орбан подрался с болельщиком клуба.
  • Инцидент произошел после домашнего поражения «Вероны» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу против «Милана».
  • «Верона» опубликовала официальное заявление, в котором решительно осудила любые формы агрессивного поведения и сообщила о продолжении расследования инцидента.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нигерийский футболист итальянской "Вероны" Гифт Орбан подрался с болельщиком клуба из-за его реакции на отказ от совместной фотографии, сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети Х.
Инцидент произошел в воскресенье после домашнего поражения "Вероны" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу против "Милана" со счетом 0:1. Орбан отыграл весь матч.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Маску почему не достал?" Мостовой раскритиковал Соболева за пенальти
Вчера, 17:19
Бертоцци опубликовал видео инцидента, на котором видно, как футболист покидает территорию стадиона на личном автомобиле, в то время как болельщик клуба просит его выйти из машины и сделать совместное фото. Орбан отказался останавливаться, после чего фанат нанес удар по капоту автомобиля. Нигерийский игрок вышел из машины, начался конфликт, в ходе которого футболист начал избивать болельщика. Потасовку удалось остановить силами прохожих.
Позднее "Верона" опубликовала официальное заявление по ситуации, в котором сообщила, что решительно осуждает любые формы агрессивного поведения. В команде отметили, что продолжат расследование инцидента.
Орбану 23 года. Он выступает за "Верону" на правах аренды, форвард принадлежит немецкому "Хоффенхайму". На протяжении карьеры футболист также выступал во французском "Лионе", бельгийском "Генте", норвежском "Стабеке".
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
СМИ: в "ПСЖ" игроки больше дружат с Сафоновым, чем с Шевалье
Вчера, 17:03
 
