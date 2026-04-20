В "Нижнем Новгороде" заявили, что очень хотят остаться в РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. "Нижний Новгород" прибавляет по ходу сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством главного тренера Алексея Шпилевского, заявил РИА Новости нападающий футбольного клуба Матвей Урванцев.
"Прогресс очевиден. Мы очень хотим остаться в премьер-лиге. Разговариваем всей командой и выходим биться", – сказал Урванцев.
Шпилевский возглавляет "Нижний Новгород" с 2025 года. Команда за 25 туров РПЛ набрала 22 очка и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице - в зоне стыковых матчей.