Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:17 20.04.2026 (обновлено: 15:54 20.04.2026)
В "Нижнем Новгороде" заявили, что очень хотят остаться в РПЛ

Футболист "Нижнего Новгорода" Урванцев: прогресс команды при Шпилевском очевиден

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Шпилевский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алексей Шпилевский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист "Нижнего Новгорода" Матвей Урванцев заявил, что команда становится лучше по ходу сезона Российской премьер-лиги под руководством главного тренера Алексея Шпилевского.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. "Нижний Новгород" прибавляет по ходу сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством главного тренера Алексея Шпилевского, заявил РИА Новости нападающий футбольного клуба Матвей Урванцев.
‎Нижегородцы 18 апреля сыграли вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1 в рамках 25-го тура РПЛ.
‎"Прогресс очевиден. Мы очень хотим остаться в премьер-лиге. Разговариваем всей командой и выходим биться", – сказал Урванцев.
Шпилевский возглавляет "Нижний Новгород" с 2025 года. Команда за 25 туров РПЛ набрала 22 очка и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице - в зоне стыковых матчей.
ФутболСпортНижний НовгородДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала