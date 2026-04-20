Германия хочет запустить собственный термоядерный реактор - РИА Новости, 20.04.2026
16:37 20.04.2026 (обновлено: 16:39 20.04.2026)
© AP Photo / Martin MeissnerАЭС "Эмсланд" в Лингене, Германия
АЭС "Эмсланд" в Лингене, Германия. Архивное фото
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об амбициях Германии запустить первый собственный термоядерный реактор.
  • Правительство ФРГ утвердило "План действий по термоядерному синтезу", который предполагает выделение более 1,7 миллиарда евро до 2029 года для запуска первого в мире коммерческого термоядерного реактора.
  • Мерц подтвердил, что власти Германии планируют в долгосрочной перспективе строить электростанции на основе технологии термоядерного синтеза.
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об амбициях Германии запустить первый собственный термоядерный реактор.
Правительство ФРГ ранее утвердило "План действий по термоядерному синтезу", который предполагает выделение более 1,7 миллиарда евро до 2029 года для запуска первого в мире коммерческого термоядерного реактора.
"Мы в федеральном правительстве не только включили термоядерную энергетику в нашу программу развития высоких технологий как одну из ключевых технологий, но и ставим перед собой амбициозную цель – запустить в Германии первый термоядерный реактор", - заявил Мерц в ходе посещения Ганноверской ярмарки.
В ходе осмотра выставочных стендов канцлер ознакомился с ключевыми компонентами будущей установки, в частности, с технологиями производства трития.
"Это сердце будущего термоядерного реактора. В конечном итоге мы сможем производить там термоядерное топливо — тритий. Это большой прорыв", - отметил Мерц.
Канцлер также подтвердил, что власти Германии планируют в долгосрочной перспективе строить электростанции на основе технологии термоядерного синтеза. Он утверждал, что страна уже сейчас входит в "абсолютную мировую элиту" в области данных исследований.
Ранее Мерц назвал необратимым решение Германии отказаться от атомной энергетики. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.
Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер ранее выступил за возвращение страны к атомной энергетике в новом формате вопреки позиции Мерца. Аргументируя необходимость возврата Германии к атомной энергетике, Зёдер, в частности, напомнил о продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке и росте цен на мировых энергорынках.
В 2011 году правительство Германии во главе с занимавшей тогда пост канцлера Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
