Германия хочет запустить собственный термоядерный реактор

В ходе осмотра выставочных стендов канцлер ознакомился с ключевыми компонентами будущей установки, в частности, с технологиями производства трития.

"Это сердце будущего термоядерного реактора. В конечном итоге мы сможем производить там термоядерное топливо — тритий. Это большой прорыв", - отметил Мерц.

Канцлер также подтвердил, что власти Германии планируют в долгосрочной перспективе строить электростанции на основе технологии термоядерного синтеза. Он утверждал, что страна уже сейчас входит в "абсолютную мировую элиту" в области данных исследований.