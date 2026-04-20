Названы российские города с наибольшим темпом роста доходов​

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года отмечался в Батайске, Евпатории и Севастополе, свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
“По итогам I квартала 2026 года самый высокий темп роста доходов показали Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%). Сокращение доходов показали два города: Северск и Прокопьевск”, - говорится в исследовании.
Согласно данным ученого, в рейтинг по темпам роста доходов также вошли Норильск (26%), Волгодонск и Новый Уренгой (по 25%), Мытищи, Жуковский и Владикавказ (по 24%). При этом к числу городов с самым высоким уровнем душевого дохода в месяц относятся Москва - 96 тысяч рублей, Санкт-Петербург - 94 тысячи рублей, Екатеринбург - 81 тысяча рублей, а также Сочи - 75 тысяч рублей и Краснодар - 74 тысячи рублей.
Рейтинг городов по темпам роста доходов составлялся среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025 года. В денежных доходах учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций.
Оценки душевых денежных доходов получены с использованием математического моделирования, в основу которого положены данные о потребительской активности населения и статистика по городам и регионам России из открытых источников.
