Названы российские города с наибольшим темпом роста доходов​

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года отмечался в Батайске, Евпатории и Севастополе, свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Рейтинг городов по темпам роста доходов составлялся среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025 года. В денежных доходах учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций.