Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 20.04.2026 (обновлено: 11:30 20.04.2026)
МВД: в Ленинградской области 13 человек пострадали в массовом ДТП

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП в Тосненском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тосненском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием грузовика и четырех других машин.
  • По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
  • По словам водителя грузовика Shacman, у машины отказали тормоза.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в массовом ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, где грузовик спровоцировал столкновение еще четырех машин после того, как у него, по словам водителя, отказали тормоза, информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее областное управление МЧС сообщало, что на 99-м километре трассы А-120 по направлению к Гатчине столкнулись микроавтобус Mercedes для развозки персонала частной компании, грузовик Sitrak, Renault Logan, грузовик DAF и Chery. Отмечалось, что, по предварительным данным, пострадали 9 человек.
Провал дорожного покрытия в Вадском муниципальном округе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Нижегородской области появился огромный провал на дороге
10:57
Как уточняет ГУМВД, по предварительной информации, около 7.20 мск в понедельник грузовик Shacman "собрал" аварию с участием четырех машин, включая микроавтобус Mercedes для развозки, Chery Tiggo, грузовик DAF с прицепом и Renault Logan. "В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, по словам водителя Shacman, у машины отказали тормоза.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Задержание мужчины и женщины, планировавших теракт в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ФСБ показала задержание исламиста, готовившего взрыв бомбы в Пятигорске
10:27
 
ПроисшествияЛенинградская областьТосненский районГатчинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала