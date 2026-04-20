Правительство утвердило список координаторов регистрации доменов
23:22 20.04.2026 (обновлено: 23:23 20.04.2026)
Правительство утвердило список координаторов регистрации доменов

Минцифры: доменные имена в зонах .ru и .su будут координировать две организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ утвердило перечень автономных некоммерческих организаций, координирующих регистрацию доменных имен в зонах .ru, .рф и .su.
  • Домены .ru и .рф будет координировать АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", а .su — АНО "Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей".
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Доменные имена в зонах .ru и .рф будет координировать АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", а .su - АНО "Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей", соответствующий перечень утвержден правительством РФ, рассказало Минцифры.
"Правительство утвердило официальный перечень автономных некоммерческих организаций, координирующих деятельность по регистрации доменных имён в зонах .ru, .рф, и .su. В список вошли две организации: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (для доменов .ru и .рф), АНО "Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей" (для домена .su)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что организации ведут работу с регистраторами доменных имён. Они обладают информацией о регистрациях и ведут перечень зарегистрированных доменных имён. Для осуществления деятельности компании-регистраторы заключают соглашения с координаторами.
В министерстве напомнили, что с 1 сентября 2026 года только координаторы будут осуществлять в соответствующих доменах верхнего уровня деятельность по регистрации доменных имён второго уровня госорганов, государственных и муниципальных учреждений, госкомпаний.
