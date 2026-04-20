Закон о наказаниях за подделку акцизов на алкоголь могут принять до июля

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Закон о наказании в виде лишения свободы на срок до восьми лет за имитацию акцизных марок на алкоголь парламент может принять до летних каникул, сообщил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
"В комитете Госдумы по конституционному законодательству обсуждали инициативу сенаторов, предполагающую внесение изменений в Уголовный кодекс. Нас депутаты поддержали. Речь идет о введении уголовной ответственности за использование производителями алкогольной продукции имитации федеральной акцизной марки", — сказал сенатор в интервью "Парламентской газете".
Мурашко оценил уровень потребления алкоголя в России
17 апреля, 13:26
По словам Рябухина, если депутаты включат в план своей работы, то на следующей неделе "буду докладывать об этом законопроекте на пленарном заседании Государственной думы". "У нас есть возможность тогда во втором и третьем чтениях принять поправки и до наступления летних каникул утвердить этот закон", — подчеркнул он.
Сенатор пояснил, что проектом предусмотрен обширный перечень санкций, в том числе штрафов, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения: 500 тысяч рублей, три миллиона рублей. "Также законопроект предусматривает общественные работы и более серьезную санкцию — восемь лет лишения свободы". То есть изготовил фальшивую федеральную марку, тебя поймали, и если это не первый раз и большие объемы — то восемь лет", — сказал Рябухин.
Он пояснил, что существуют марки, которые очень похожи на настоящие, но внизу мелким почерком — буквы только в лупу можно разглядеть — написано, что это сувенир, они не являются федеральной акцизной маркой.
"В прошлом месяце в Пскове изъяли партию таких сувенирных марок на 150 миллионов рублей. Готовили их явно не для продажи туристам, а для подпольного производства водки в гаражах", — заключил политик.
Почти в 70 российских регионах снизилось потребление алкоголя
11 апреля, 16:31