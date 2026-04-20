Закон о наказаниях за подделку акцизов на алкоголь могут принять до июля

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Закон о наказании в виде лишения свободы на срок до восьми лет за имитацию акцизных марок на алкоголь парламент может принять до летних каникул, сообщил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

Сенатор пояснил, что проектом предусмотрен обширный перечень санкций, в том числе штрафов, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения: 500 тысяч рублей, три миллиона рублей. "Также законопроект предусматривает общественные работы и более серьезную санкцию — восемь лет лишения свободы". То есть изготовил фальшивую федеральную марку, тебя поймали, и если это не первый раз и большие объемы — то восемь лет", — сказал Рябухин.