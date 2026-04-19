Как звезды СССР выбирали себе псевдонимы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Они стали легендами, а мы всю жизнь называли их не так, как записано в метриках. Фаина Раневская, Нонна Мордюкова, Рина Зеленая, Зиновий Гердт, Леонид Утесов — за каждым из этих имен стоит удивительная история.
Фуфа Великолепная "нашла" фамилию случайно
Королева сарказма при рождении была совсем другим человеком. Ее звали Фаина Гиршевна Фельдман. Дочь зажиточного еврейского промышленника осталась в России после революции, когда семья спешно эмигрировала.
Однажды Фаина вышла из банка с деньгами, которые прислали родные. Порыв ветра выхватил купюры из рук, и они весело полетели по тротуару. "Как красиво они летят!" — рассмеялась актриса.
Ее спутник-актер пораженно выдохнул: "Да вы — Раневская!" Так героиня чеховского "Вишневого сада" подарила фамилию великой актрисе. Близкие звали актрису еще интереснее — Фуфа Великолепная.
Мама Мордюковой пошла на хитрость
"Ноябрина — да-да, именно так мы должны были называть ту самую несгибаемую женщину из "Бриллиантовой руки".
Нонна Мордюкова
Мать будущей звезды Ирина Зайковская хотела назвать дочь Нонной — в честь подруги. Но сотрудница загса в 1925 году была непреклонна: такого имени в советских именных книгах нет! И предложила "идеологически выдержанный" вариант: Ноябрина.
Хитрость заключалась в том, что из Ноябрины легко получалось желанное — Нонна. Так в паспорте артистка навсегда осталась Ноябриной Мордюковой, а для зрителей стала Нонной.
Для Рины не хватило места на афише
Забавная домработница из "Подкидыша", мудрая черепаха Тортила и уютная миссис Хадсон — ее обожали все. А начиналось все с того, что на афишу просто не поместилось полное имя.
При рождении актрису назвали Екатериной. Но однажды, когда нужно было срочно напечатать программку, выяснилось, что Екатерина Зеленая — это слишком длинно. Девушка тут же сократила имя до звонкого и короткого — Рина.
Слесарь Зяма стал аристократом
Зиновий Гердт родился в маленьком городке Себеж Псковской губернии в простой еврейской семье. Его настоящее имя — Залман Афроимович Храпинович. А дома ласково называли Зямой.
До театра он успел выучиться на слесаря-электрика, поработать на Московском электрозаводе и даже уйти на фронт сапером. Под Белгородом его тяжело ранило в ногу, с тех пор Гердт заметно хромал. После выписки из госпиталя он прямо на костылях отправился к руководителю Центрального театра кукол Сергею Образцову. 45 минут фронтовик читал стихи — и был принят.
Когда молодой артист пришел в театр, от громоздкой фамилии решили избавиться. Так Залман Храпинович превратился в Зиновия Гердта. Говорят, псевдоним образован от немецкого "Gerät" — инструмент, орудие.
Одессит придумал псевдоним на пляже
Он был Лазарем (или Лейзером) Вайсбейном и родился в Одессе. В театре миниатюр решил придумать себе новое имя. Случилось это после того, как одесский артист Ефим Скавронский пригласил его в свою миниатюру "У разбитого зеркала" и спросил парня, какое имя объявлять?
Лазарь ушел на пляж придумывать новую фамилию. Он хотел что-то уникальное и "возвышенное". Взгляд упал на скалистый берег. Утесов! Имя тоже сменил — с Лазаря на Леонида.