Киев обращался к Анкаре с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Киев обращался к Анкаре с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского с возможным участием лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу урегулирования на Украине, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.